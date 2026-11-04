В Латвии не хватает стандартных вакцин от гриппа для детей и взрослых: у семейных врачей сейчас нет ни препаратов, финансируемых государством, ни вакцин в частной продаже. Об этом сообщает LSM English со ссылкой на Латвийское радио.

Какие вакцины доступны

Латвийский Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в настоящее время доступны только высокодозные вакцины для людей в возрасте от 60 лет, а также для взрослых с умеренной или тяжелой иммуносупрессией. Детям от двух до 17 лет из определенных групп риска доступны назальные вакцины. Эти препараты уже распределили между медицинскими учреждениями, которые их заказали.

В то же время стандартные вакцины, предназначенные для более широких групп населения, в стране отсутствуют. Интерес к вакцинации против гриппа в практиках семейных врачей остается высоким.

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Задержки в производстве

Старший эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Карина Паклоне объяснила задержку поставок трудностями в производстве вакцин в Европе. По ее словам, в этом сезоне производители изменили все три компонента штаммового состава вакцин, тогда как в предыдущие годы обычно меняли один. Также задержались реагенты и материалы, необходимые для производства.

Ожидается, что поставки вакцин в Латвию начнутся в конце недели, а стандартные препараты могут поступить в практики семейных врачей уже на следующей неделе. Семейные врачи обеспокоены тем, что пациенты из групп риска, которым сейчас не могут предложить вакцинацию во время визита, могут не вернуться позднее специально для вакцинации.

По состоянию на 3 ноября за государственные средства от сезонного гриппа в Латвии вакцинировали почти 40 тысяч человек, еще около 2,7 тысячи получили прививки от COVID-19. За неделю оба показателя примерно удвоились. Эпидемиологи отмечают, что пик активности гриппа обычно приходится на декабрь, поэтому вакцинация в ноябре все еще помогает защититься от тяжелого течения болезни и осложнений.

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