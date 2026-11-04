Na Łotwie brakuje standardowych szczepionek przeciw grypie dla dzieci i dorosłych: lekarze rodzinni nie mają obecnie ani preparatów finansowanych przez państwo, ani szczepionek dostępnych w prywatnej sprzedaży. Poinformował o tym LSM English, powołując się na Łotewskie Radio.

Jakie szczepionki są dostępne

Łotewskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób poinformowało, że obecnie dostępne są wyłącznie szczepionki wysokodawkowe dla osób w wieku od 60 lat, a także dla dorosłych z umiarkowaną lub ciężką immunosupresją. Dla dzieci od dwóch do 17 lat z określonych grup ryzyka dostępne są szczepionki donosowe. Preparaty te zostały już rozdzielone między placówki medyczne, które je zamówiły.

Jednocześnie w kraju nie ma standardowych szczepionek przeznaczonych dla szerszych grup ludności. Zainteresowanie szczepieniami przeciw grypie w praktykach lekarzy rodzinnych pozostaje wysokie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Opóźnienia w produkcji

Starsza epidemiolożka Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Karina Paklone wyjaśniła opóźnienie dostaw trudnościami w produkcji szczepionek w Europie. Jak zaznaczyła, w tym sezonie producenci zmienili wszystkie trzy komponenty szczepów w szczepionkach, podczas gdy w poprzednich latach zazwyczaj zmieniali jeden. Opóźniły się także odczynniki i materiały niezbędne do produkcji.

Oczekuje się, że dostawy szczepionek na Łotwę rozpoczną się pod koniec tygodnia, a standardowe preparaty mogą trafić do praktyk lekarzy rodzinnych już w przyszłym tygodniu. Lekarze rodzinni obawiają się, że pacjenci z grup ryzyka, którym obecnie nie mogą zaproponować szczepienia podczas wizyty, mogą nie wrócić później specjalnie na szczepienie.

Według stanu na 3 listopada ze środków państwowych przeciw grypie sezonowej na Łotwie zaszczepiono prawie 40 tys. osób, a kolejne około 2,7 tys. otrzymało szczepienie przeciw COVID-19. W ciągu tygodnia oba wskaźniki w przybliżeniu się podwoiły. Epidemiolodzy wskazują, że szczyt aktywności grypy zwykle przypada na grudzień, dlatego szczepienie w listopadzie nadal pomaga chronić przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami.

Czytaj nas na