Naukowcy z Uniwersytetu w Mediolanie zasugerowali, że niewyszkolone psy mogą spontanicznie reagować na zapach związany z napadem padaczkowym u nieznajomej osoby. Według ScienceAlert 14 z 30 psów jako pierwsze podeszło do próbki potu pobranej podczas napadu. To o 40% częściej, niż można byłoby oczekiwać przypadkowo.

Jak przeprowadzono eksperyment

Naukowcy zebrali próbki potu od sześcioletniej wolontariuszki z padaczką, która nie przebywała w szpitalu. Pot pobierano podczas napadu, a także sześć godzin przed nim lub po nim.

W badaniu uczestniczyło 30 psów rasowych i mieszańców. Zwierzęta nie znały ani wolontariuszki, ani jej zapachu, nie miały wcześniejszego kontaktu z padaczką ani doświadczenia w zadaniach związanych z wykrywaniem medycznym.

Każdy pies przez dwie minuty mógł swobodnie badać trzy stanowiska: z próbką potu podczas napadu, z próbką potu poza napadem oraz ze sterylnym gazikiem jako wariantem kontrolnym. Przebieg prób obserwowano zdalnie za pośrednictwem transmisji wideo. Opiekunowie psów i badacz nie wiedzieli, na którym stanowisku umieszczono próbkę związaną z napadem.

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Co wykazały wyniki

Aby zachęcić więcej psów do badania stanowisk, naukowcy ustawili przy próbkach puste miski na karmę. W tych warunkach psy również częściej najpierw badały próbkę zebraną podczas napadu.

Jednocześnie zwierzęta nie poświęcały więcej czasu na obwąchiwanie takiej próbki i nie wracały do niej częściej niż do innych zapachów. Autorzy nie odnotowali u psów oznak strachu, lęku ani innego dyskomfortu.

Naukowcy przypuszczają, że próbki mogą zawierać lotne związki organiczne, które psi węch potrafi szybko rozpoznać. Eksperyment obejmował jednak materiały tylko od jednej osoby, dlatego nadal nie wiadomo, czy sygnał zapachowy napadu jest wspólny dla różnych pacjentów. Zespół planuje kontynuować badania z udziałem kilku dawców potu. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Annals of the Italian National Institute of Health.

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