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Wiadomości Zdorovya

Nigeria zgłosiła dwa podejrzewane przypadki Eboli — Premium Times Nigeria

Fedir Krysztowski 31 października 2026 16:55
Nigeria zgłosiła dwa podejrzewane przypadki Eboli — Premium Times Nigeria

Nigeryjskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom poinformowało o dwóch podejrzewanych przypadkach choroby wywołanej wirusem Ebola na północnym wschodzie kraju. Poinformował o tym Premium Times Nigeria, powołując się na aktualizację agencji w serwisie społecznościowym X.

Pacjentów odizolowano

Obie osoby zostały odizolowane. Nigeryjskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom prowadzi również identyfikację i rejestrację osób, które mogły mieć z nimi kontakt.

Agencja poinformowała, że trwają badania laboratoryjne. Status podejrzewanego przypadku nie oznacza, że dana osoba ma Ebolę: ostateczne potwierdzenie zależy od wyników badań.

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Pierwszy potwierdzony przypadek

Informacja o nowych podejrzewanych przypadkach pojawiła się 11 dni po tym, jak Nigeria potwierdziła pierwszy przypadek Eboli w ramach obecnego regionalnego ogniska choroby. Ebolę w tym przypadku wywołał wirus Bundibugyo.

Centrum wezwało mieszkańców kraju do przestrzegania właściwej higieny rąk, wzmocnienia środków sanitarnych oraz stosowania się do zaleceń organów zdrowia publicznego.

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