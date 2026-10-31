Нигерийский центр контроля и профилактики заболеваний сообщил о двух подозреваемых случаях болезни, вызванной вирусом Эбола, на северо-востоке страны. Об этом со ссылкой на обновление ведомства в социальной сети X пишет Premium Times Nigeria.

Пациентов изолировали

Оба человека были изолированы. Нигерийский центр контроля и профилактики заболеваний также проводит выявление и учет людей, которые могли контактировать с ними.

Ведомство сообщило, что лабораторное тестирование продолжается. Статус подозреваемого случая не означает, что у человека Эбола: окончательное подтверждение зависит от результатов тестирования.

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Первый подтвержденный случай

Сообщение о новых подозреваемых случаях появилось через 11 дней после того, как Нигерия подтвердила первый случай Эболы в рамках нынешней региональной вспышки. Эболу в том случае вызвал вирус Бундибуджио.

Центр призвал жителей страны соблюдать надлежащую гигиену рук, усилить санитарные меры и выполнять рекомендации органов общественного здравоохранения.

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