Нигерия сообщила о двух подозреваемых случаях Эболы — Premium Times Nigeria
Нигерийский центр контроля и профилактики заболеваний сообщил о двух подозреваемых случаях болезни, вызванной вирусом Эбола, на северо-востоке страны. Об этом со ссылкой на обновление ведомства в социальной сети X пишет Premium Times Nigeria.
Пациентов изолировали
Оба человека были изолированы. Нигерийский центр контроля и профилактики заболеваний также проводит выявление и учет людей, которые могли контактировать с ними.
Ведомство сообщило, что лабораторное тестирование продолжается. Статус подозреваемого случая не означает, что у человека Эбола: окончательное подтверждение зависит от результатов тестирования.
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Первый подтвержденный случай
Сообщение о новых подозреваемых случаях появилось через 11 дней после того, как Нигерия подтвердила первый случай Эболы в рамках нынешней региональной вспышки. Эболу в том случае вызвал вирус Бундибуджио.
Центр призвал жителей страны соблюдать надлежащую гигиену рук, усилить санитарные меры и выполнять рекомендации органов общественного здравоохранения.