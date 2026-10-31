Исследователи Миланского университета предположили, что необученные собаки могут спонтанно реагировать на запах, связанный с эпилептическим приступом у незнакомого человека. По данным ScienceAlert, 14 из 30 собак первыми подошли к образцу пота, отобранному во время приступа. Это на 40% чаще, чем можно было бы ожидать случайно.

Как проводили эксперимент

Ученые собрали образцы пота шестилетней волонтерки с эпилепсией, которая не находилась в больнице. Пот отбирали во время приступа, а также за шесть часов до или после него.

В исследовании приняли участие 30 породистых и беспородных собак. Животные не были знакомы ни с волонтеркой, ни с ее запахом, не имели предыдущего контакта с эпилепсией и опыта выполнения задач по медицинскому выявлению.

Каждая собака в течение двух минут могла свободно исследовать три станции: с образцом пота во время приступа, с образцом пота вне приступа и со стерильной марлевой салфеткой в качестве контрольного варианта. За ходом испытаний наблюдали дистанционно через видеотрансляцию. Опекуны собак и исследователь не знали, на какой станции был размещен образец, связанный с приступом.

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Что показали результаты

Чтобы побудить больше собак исследовать станции, ученые поставили рядом с образцами пустые миски для корма. В этих условиях собаки также чаще прежде всего исследовали образец, собранный во время приступа.

В то же время животные не тратили больше времени на обнюхивание такого образца и не возвращались к нему чаще, чем к другим запахам. Авторы не зафиксировали у собак признаков страха, тревоги или другого дискомфорта.

Исследователи предполагают, что образцы могут содержать летучие органические соединения, которые собачье обоняние способно быстро распознать. Однако эксперимент охватил материалы только одного человека, поэтому пока неизвестно, является ли запаховый сигнал приступа общим для разных пациентов. Команда планирует продолжить исследование с привлечением нескольких доноров пота. Результаты опубликованы в журнале Annals of the Italian National Institute of Health.

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