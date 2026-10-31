米兰大学研究人员认为，未经训练的狗可能会自发对陌生人癫痫发作相关的气味作出反应。据ScienceAlert报道，30只狗中有14只最先靠近在发作期间采集的汗液样本。这比随机情况下的预期高出40%。

实验如何进行

科学家从一名未住院的6岁癫痫女性志愿者身上采集了汗液样本。汗液在发作期间以及发作前或后六小时采集。

研究共有30只纯种犬和混种犬参与。这些动物既不认识该志愿者，也不熟悉她的气味，此前没有接触过癫痫，也没有医学检测任务的经验。

每只狗可在两分钟内自由探索三个站点：一个放有发作期间的汗液样本，一个放有非发作期间的汗液样本，另一个放有作为对照的无菌纱布。试验过程通过视频直播远程监测。狗的照护者和研究人员都不知道与发作相关的样本被放在哪个站点。

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结果显示了什么

为了鼓励更多狗探索这些站点，科学家在样本旁放置了空食盆。在这些条件下，狗同样更常首先探索在发作期间采集的样本。

与此同时，动物并没有花更多时间嗅闻这类样本，返回该样本的次数也并不比其他气味更多。作者没有记录到狗出现恐惧、焦虑或其他不适的迹象。

研究人员推测，这些样本可能含有狗的嗅觉能够迅速识别的挥发性有机化合物。不过，该实验仅涵盖一人的材料，因此目前尚不清楚发作的气味信号是否为不同患者所共有。团队计划在研究中纳入多名汗液捐献者后继续开展研究。研究结果发表在《Annals of the Italian National Institute of Health》期刊上。

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