在以色列的一项研究中，研究人员通过机器人技术完成了39例复杂腹壁侧疝修补手术。所有手术均在未转为开放手术的情况下完成，且在随访期间未记录到疝气复发，《耶路撒冷邮报》报道。

疝气位置复杂

腹壁侧疝是指组织或器官的一部分从腹部侧面薄弱区域突出。由于肋骨、骨盆、肌肉、神经和血管距离较近，以及手术操作和放置用于加强腹壁的网片植入物的空间有限，修补这类疝气较为复杂。

这项研究由希伯来大学和沙雷泽德克医疗中心的迈克尔·弗罗因德医生领导，并在拉斐尔医院大卫·哈赞教授的指导下开展。舍巴医疗中心和特拉维夫大学也参与了这项工作。大多数患者的疝气出现在此前手术的部位，包括肾脏、结肠、脊柱或胆囊手术。

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术后恢复

机器人器械能够像人类手腕一样弯曲和旋转，并可为外科医生提供放大的手术区域三维图像。这有助于接近疝气、闭合缺损并在肌肉后方放置大型网片。大多数患者能够在手术一天后出院。

两名患者出现肠梗阻，因此需要再次接受腹腔镜干预。两人均在未切除部分肠道的情况下康复。与此同时，作者强调，这项研究为回顾性研究，涵盖的患者数量相对较少，也未将机器人方法与其他治疗方式进行直接比较。评估长期疗效需要更长时间的随访。

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