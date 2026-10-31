В Израиле в рамках исследования роботизированным методом выполнили 39 операций по восстановлению сложных боковых грыж брюшной стенки. Все вмешательства завершились без перехода к открытой операции, а в течение периода наблюдения рецидивов грыж не зафиксировали, сообщает Jerusalem Post.

Сложное расположение грыжи

Боковая грыжа брюшной стенки возникает, когда ткань или часть органа выпячивается через ослабленный участок сбоку живота. Ее восстановление осложняет близость ребер, таза, мышц, нервов и кровеносных сосудов, а также ограниченное пространство для работы и установки сетчатого импланта для укрепления брюшной стенки.

Исследование возглавил доктор Майкл Фройнд из Еврейского университета и медицинского центра «Шааре-Цедек» под руководством профессора Давида Хаззана из больницы «Рафаэль». В работе также участвовали медицинский центр «Шеба» и Тель-Авивский университет. У большинства пациентов грыжи появились на месте предыдущих операций, в частности на почках, толстой кишке, позвоночнике или желчном пузыре.

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Восстановление после вмешательств

Роботизированные инструменты могут сгибаться и вращаться подобно человеческому запястью, а также обеспечивают хирургу увеличенное трехмерное изображение операционной области. Это облегчает доступ к грыже, закрытие дефекта и размещение большой сетки позади мышцы. Большинство пациентов смогли покинуть больницу через сутки после операции.

У двух пациентов возникла кишечная непроходимость, из-за чего им потребовалось повторное лапароскопическое вмешательство. Оба выздоровели без удаления части кишечника. В то же время авторы подчеркнули, что исследование было ретроспективным, охватывало относительно небольшое количество пациентов и не предусматривало прямого сравнения роботизированного метода с другими способами лечения. Для оценки долгосрочной эффективности необходимо более длительное наблюдение.

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