В Ізраїлі провели 39 роботизованих операцій з приводу складних гриж — Jerusalem Post

В Ізраїлі в межах дослідження роботизовано виконали 39 операцій із відновлення складних бічних гриж черевної стінки. Усі втручання завершили без переходу до відкритої операції, а протягом періоду спостереження рецидивів гриж не зафіксували, повідомляє Jerusalem Post.

Складне розташування грижі

Бічна грижа черевної стінки виникає, коли тканина або частина органа випинається через ослаблену ділянку збоку живота. Її відновлення ускладнює близькість ребер, таза, м’язів, нервів і кровоносних судин, а також обмежений простір для роботи та встановлення сітчастого імпланта для зміцнення черевної стінки.

Дослідження очолив доктор Майкл Фройнд з Єврейського університету та медичного центру «Шааре-Цедек» під керівництвом професора Давида Хаззана з лікарні «Рафаель». У роботі також брали участь медичний центр «Шеба» й Тель-Авівський університет. У більшості пацієнтів грижі з’явилися на місці попередніх операцій, зокрема на нирках, товстій кишці, хребті або жовчному міхурі.

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Відновлення після втручань

Роботизовані інструменти можуть згинатися й обертатися подібно до людського зап’ястя, а також забезпечують хірургу збільшене тривимірне зображення операційної ділянки. Це полегшує доступ до грижі, закриття дефекту та розміщення великої сітки позаду м’яза. Більшість пацієнтів змогли залишити лікарню через добу після операції.

У двох пацієнтів виникла кишкова непрохідність, через що їм знадобилося повторне лапароскопічне втручання. Обидва одужали без видалення частини кишківника. Водночас автори наголосили, що дослідження було ретроспективним, охоплювало відносно невелику кількість пацієнтів і не передбачало прямого порівняння роботизованого методу з іншими способами лікування. Для оцінки довгострокової ефективності потрібне триваліше спостереження.

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