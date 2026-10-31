W Izraelu w ramach badania wykonano robotycznie 39 operacji naprawy złożonych bocznych przepuklin ściany jamy brzusznej. Wszystkie zabiegi zakończono bez konieczności przejścia do operacji otwartej, a w okresie obserwacji nie odnotowano nawrotów przepuklin, informuje „Jerusalem Post”.

Złożone umiejscowienie przepukliny

Boczna przepuklina ściany jamy brzusznej powstaje, gdy tkanka lub część narządu uwypukla się przez osłabiony obszar z boku brzucha. Jej naprawę utrudnia bliskość żeber, miednicy, mięśni, nerwów i naczyń krwionośnych, a także ograniczona przestrzeń do pracy i umieszczenia implantu siatkowego wzmacniającego ścianę jamy brzusznej.

Badaniem kierował dr Michael Freund z Uniwersytetu Hebrajskiego i Centrum Medycznego Shaare Zedek, pod kierownictwem profesora Davida Hazana ze szpitala Rafael. W pracach uczestniczyły również Centrum Medyczne Sheba i Uniwersytet w Tel Awiwie. U większości pacjentów przepukliny pojawiły się w miejscach wcześniejszych operacji, w tym nerek, okrężnicy, kręgosłupa lub pęcherzyka żółciowego.

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Rekonwalescencja po zabiegach

Narzędzia robotyczne mogą zginać się i obracać podobnie jak ludzki nadgarstek, a także zapewniają chirurgowi powiększony trójwymiarowy obraz obszaru operacyjnego. Ułatwia to dostęp do przepukliny, zamknięcie ubytku i umieszczenie dużej siatki za mięśniem. Większość pacjentów mogła opuścić szpital dobę po operacji.

U dwóch pacjentów wystąpiła niedrożność jelit, przez co wymagali ponownej interwencji laparoskopowej. Obaj wyzdrowieli bez usunięcia części jelita. Jednocześnie autorzy podkreślili, że badanie miało charakter retrospektywny, obejmowało stosunkowo niewielką liczbę pacjentów i nie przewidywało bezpośredniego porównania metody robotycznej z innymi sposobami leczenia. Do oceny długoterminowej skuteczności potrzebna jest dłuższa obserwacja.

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