14 із 30 ненавчених собак першими підійшли до зразка поту під час нападу — ScienceAlert

Дослідники Університету Мілана припустили, що ненавчені собаки можуть спонтанно реагувати на запах, пов’язаний з епілептичним нападом незнайомої людини. За даними ScienceAlert, 14 із 30 собак першими підійшли до зразка поту, відібраного під час нападу. Це на 40% частіше, ніж можна було б очікувати випадково.

Як проводили експеримент

Науковці зібрали зразки поту шестирічної волонтерки з епілепсією, яка не перебувала в лікарні. Піт відбирали під час нападу, а також за шість годин до або після нього.

У дослідженні взяли участь 30 породистих і безпородних собак. Тварини не були знайомі ані з волонтеркою, ані з її запахом, не мали попереднього контакту з епілепсією та досвіду завдань із медичного виявлення.

Кожен собака протягом двох хвилин міг вільно досліджувати три станції: зі зразком поту під час нападу, зі зразком поту поза нападом і зі стерильною марлевою серветкою як контрольним варіантом. За перебігом випробувань спостерігали дистанційно через відеотрансляцію. Опікуни собак і дослідник не знали, на якій станції був розміщений зразок, пов’язаний із нападом.

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Що показали результати

Щоб заохотити більше собак досліджувати станції, науковці додали біля зразків порожні миски для корму. За цих умов собаки також частіше насамперед досліджували зразок, зібраний під час нападу.

Водночас тварини не витрачали більше часу на обнюхування такого зразка і не поверталися до нього частіше, ніж до інших запахів. Автори не зафіксували ознак страху, тривоги чи іншого дискомфорту у собак.

Дослідники припускають, що зразки можуть містити леткі органічні сполуки, які собачий нюх здатен швидко розпізнати. Однак експеримент охопив матеріали лише однієї людини, тому поки невідомо, чи є запаховий сигнал нападу спільним для різних пацієнтів. Команда планує продовжити дослідження із залученням кількох донорів поту. Результати опубліковано в журналі Annals of the Italian National Institute of Health.

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