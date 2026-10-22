科罗拉多大学博尔德分校的研究人员开发了一项免费在线课程。临床试验显示，该课程使有抑郁症病史的孕妇抑郁症复发概率降低了26%。研究结果于2026年10月20日发表在《The Lancet Public Health》期刊上，News-Medical报道。

研究如何进行

该试验纳入了来自美国全部50个州的500名有过抑郁症经历的孕妇。所有参与者此前都服用过抗抑郁药，或在入组时仍在服用。研究开始时，没有任何一名女性被临床诊断为抑郁症。

一半参与者在12周内完成了Mindful Mood Balance for Moms课程，另一半则继续接受常规照护。研究人员评估了分娩后六个月内抑郁症是否复发。数字课程组的抑郁症复发率低了26%。作者表示，该组大多数参与者的焦虑和压力也显著减轻。

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数字课程包含什么

该课程由八个单元组成，将正念练习与认知行为技能相结合。材料以音频练习、视频以及来自同伴和专业人士的建议形式呈现。具体而言，课程教授如何识别抑郁症的早期迹象、规划应对行动、寻求支持以及应对自我批评。

该研究的第一作者、心理学和神经科学教授索娜·迪米吉安指出，该课程并非旨在治疗产前或产后抑郁症，而是为了提供预防工具。研究的资深作者李·科恩补充说，该课程不一定要取代药物治疗，并可根据个人需求和偏好作为补充或替代方案使用。

两组中约四分之三的参与者在研究期间继续服用抗抑郁药。团队计划在未来的研究中分别分析继续药物治疗者与未使用药物治疗者之间的差异。

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