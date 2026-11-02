意大利工会CGIL表示，国家医疗系统资金不足可能导致意大利进一步削减服务并关闭医院。安莎社援引FP CGIL秘书长费代里科·博赞卡的话报道了这一消息。

大罢工前的声明

博赞卡解释说，代表公共部门工作人员的FP CGIL部门将参加定于11月20日举行的总罢工。他表示，国家医疗系统资源的逐步减少，带来了进一步削减、关闭医院以及贬低员工劳动价值的高风险。

他还表示，系统工作人员已经在日益加重的工作负担下工作，并可能被迫到其他地方寻找工作。这名工会代表称，这种情况是对宪法保障的医疗保健权的严重削弱。

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医疗支出

根据博赞卡引用的数据，德国将GDP的11%用于公共医疗保健，法国为9.4%，瑞典为9.3%，英国为9.2%，斯洛伐克为6.4%。意大利2025年的这一比例为GDP的6.2%，工会评估认为，该比例还将继续下降。

博赞卡还表示，意大利的公共支出正在减少，而私人支出正在增加，这将更大的经济负担转嫁给家庭。根据他引用的数据，2025年，该国9.6%的人口，即超过560万人，放弃了至少一次必要的专科医生咨询或诊断检查。

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