Итальянский профсоюз CGIL заявил, что недостаточное финансирование национальной системы здравоохранения может привести к дальнейшему сокращению услуг и закрытию больниц в Италии. Об этом ANSA сообщила со ссылкой на генерального секретаря FP CGIL Федерико Боццанку.

Заявление перед всеобщей забастовкой

Боццанка пояснил, что подразделение FP CGIL, представляющее работников государственного сектора, присоединится к всеобщей забастовке, запланированной на 20 ноября. По его словам, постепенное сокращение ресурсов для национальной системы здравоохранения создает высокий риск новых урезаний, закрытия больниц и обесценивания труда персонала.

Он также заявил, что работники системы уже трудятся в условиях все большей нагрузки и могут быть вынуждены искать работу в других местах. Представитель профсоюза назвал ситуацию серьезным подрывом гарантированного конституцией права на здравоохранение.

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Расходы на медицину

Согласно приведенным Боццанкой данным, Германия направляет на государственное здравоохранение 11% ВВП, Франция — 9,4%, Швеция — 9,3%, Великобритания — 9,2%, а Словакия — 6,4%. В Италии этот показатель в 2025 году составлял 6,2% ВВП и, по оценке профсоюза, будет снижаться и дальше.

Боццанка также заявил, что государственные расходы в Италии сокращаются, а частные растут, перекладывая большее финансовое бремя на семьи. По приведенным им данным, в 2025 году 9,6% населения страны, или более 5,6 млн человек, отказались как минимум от одной необходимой консультации у профильного врача или диагностического обследования.

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