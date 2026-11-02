Włoski związek zawodowy CGIL oświadczył, że niewystarczające finansowanie krajowego systemu ochrony zdrowia może doprowadzić do dalszego ograniczania usług i zamykania szpitali we Włoszech. Poinformowała o tym ANSA, powołując się na sekretarza generalnego FP CGIL Federica Bozzancę.

Oświadczenie przed strajkiem generalnym

Bozzanca wyjaśnił, że dział FP CGIL, reprezentujący pracowników sektora publicznego, przyłączy się do strajku generalnego zaplanowanego na 20 listopada. Jak powiedział, stopniowe ograniczanie środków dla krajowego systemu ochrony zdrowia stwarza wysokie ryzyko kolejnych cięć, zamykania szpitali i dewaluacji pracy personelu.

Stwierdził również, że pracownicy systemu już pracują w warunkach coraz większego obciążenia i mogą być zmuszeni do szukania pracy gdzie indziej. Przedstawiciel związku nazwał tę sytuację poważnym podważaniem gwarantowanego przez konstytucję prawa do ochrony zdrowia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wydatki na ochronę zdrowia

Według danych przytoczonych przez Bozzancę Niemcy przeznaczają na publiczną ochronę zdrowia 11% PKB, Francja — 9,4%, Szwecja — 9,3%, Wielka Brytania — 9,2%, a Słowacja — 6,4%. We Włoszech wskaźnik ten wyniósł w 2025 roku 6,2% PKB i, według oceny związku, będzie nadal spadać.

Bozzanca oświadczył również, że wydatki publiczne we Włoszech maleją, a prywatne rosną, przenosząc większy ciężar finansowy na rodziny. Według przytoczonych przez niego danych w 2025 roku 9,6% ludności kraju, czyli ponad 5,6 mln osób, zrezygnowało z co najmniej jednej koniecznej konsultacji u lekarza specjalisty lub badania diagnostycznego.

Czytaj nas na