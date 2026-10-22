Naukowcy z University of Colorado Boulder opracowali bezpłatny program online, który w badaniu klinicznym zmniejszył o 26% prawdopodobieństwo nawrotu depresji wśród ciężarnych kobiet z depresją w wywiadzie. Wyniki opublikowano 20 października 2026 roku w czasopiśmie The Lancet Public Health, informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu uczestniczyło 500 ciężarnych kobiet z wcześniejszym doświadczeniem depresji ze wszystkich 50 stanów USA. Wszystkie uczestniczki wcześniej przyjmowały antydepresanty lub nadal przyjmowały je w momencie rekrutacji do badania. Na początku badania żadna z kobiet nie miała klinicznie zdiagnozowanej depresji.

Połowa uczestniczek przez 12 tygodni realizowała program Mindful Mood Balance for Moms, a druga połowa nadal otrzymywała standardową opiekę. Naukowcy oceniali nawrót depresji do sześciu miesięcy po porodzie. W grupie programu cyfrowego nawrót depresji występował o 26% rzadziej. Według autorów większość uczestniczek tej grupy odczuła również istotne zmniejszenie lęku i stresu.

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Co zawiera kurs cyfrowy

Program składa się z ośmiu sesji i łączy praktyki uważności z umiejętnościami poznawczo-behawioralnymi. Materiały przedstawiono w formie praktyk audio, materiałów wideo oraz porad od rówieśniczek i specjalistów. W szczególności kurs uczy rozpoznawania wczesnych oznak depresji, planowania reakcji na nie, proszenia o wsparcie oraz pracy z samokrytyką.

Pierwsza autorka pracy, profesorka psychologii i neuronauki Sona Dimidjian, zaznaczyła, że program nie jest przeznaczony do leczenia depresji prenatalnej ani poporodowej, lecz ma zapewnić narzędzia do jej zapobiegania. Starszy autor badania Lee Cohen dodał, że kurs nie musi zastępować leczenia farmakologicznego i może być stosowany jako uzupełnienie lub alternatywa, zależnie od potrzeb i preferencji danej osoby.

Około trzech czwartych uczestniczek w obu grupach kontynuowało przyjmowanie antydepresantów w trakcie badania. W przyszłych pracach zespół planuje osobno przeanalizować różnice między osobami, które kontynuowały leczenie farmakologiczne, a tymi, które go nie stosowały.

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