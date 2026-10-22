Исследователи под руководством специалистов Колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук Техасского университета A&M установили, что избыток РНК в клетках способен нарушать работу митохондрий — структур, которые производят большую часть необходимой клетке энергии. Как сообщает ScienceDaily, работа была посвящена накоплению РНК во время инфекций, вызванных поксвирусами, к которым относятся вирусы, вызывающие натуральную оспу и mpox.

Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Учёные выяснили, что клеточные системы расщепления РНК нужны не только для контроля производства белков, удаления дефектных молекул РНК и регулирования иммунных реакций. Они также помогают поддерживать энергетические ресурсы клетки.

Нарушение работы митохондрий

Во время размножения вирусы могут производить значительные объёмы РНК. Если её образуется больше, чем клетка способна расщепить, РНК накапливается и может снижать выработку энергии. Ранее было известно, что чрезмерное количество двухцепочечной РНК может запускать потенциально вредные иммунные реакции. Однако авторы работы также обнаружили негативное влияние избытка обычной матричной РНК, которая в нормальных условиях передаёт инструкции для синтеза белков.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Эксперименты с изолированными митохондриями показали, что повреждение возникало даже после добавления РНК без активации иммунного ответа. Кроме того, проблемы с митохондриями наблюдались до существенной активации иммунных механизмов. Это указывает на то, что избыточная РНК может напрямую влиять на функцию этих органелл.

Возможное объяснение и значение

Точный механизм такого влияния ещё не установлен. Исследователи предполагают, что отрицательно заряженная РНК в больших количествах может накапливаться вблизи митохондрий и нарушать электрический и химический баланс на их внутренней мембране. Именно этот баланс необходим для образования АТФ — основного источника энергии для клеток.

Авторы отметили, что аномальное накопление РНК наблюдалось при некоторых онкологических, нейродегенеративных и связанных со старением состояниях, однако необходимы дополнительные исследования, чтобы определить распространённость этого механизма и его роль в заболеваниях. Выводы также могут быть полезны для разработки РНК-терапий и мРНК-вакцин. В то же время исследование не устанавливает, что существующие мРНК-вакцины вызывают повреждение митохондрий у людей.

Читай нас в