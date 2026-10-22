Naukowcy pod kierownictwem specjalistów z College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences Uniwersytetu Teksańskiego A&M ustalili, że nadmiar RNA w komórkach może zakłócać pracę mitochondriów — struktur wytwarzających większość energii potrzebnej komórce. Jak podaje ScienceDaily, praca dotyczyła gromadzenia się RNA podczas infekcji wywoływanych przez pokswirusy, do których należą wirusy powodujące ospę prawdziwą i mpox.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences. Naukowcy ustalili, że komórkowe systemy rozkładu RNA są potrzebne nie tylko do kontrolowania produkcji białek, usuwania wadliwych cząsteczek RNA i regulowania odpowiedzi immunologicznych. Pomagają one również utrzymywać zasoby energetyczne komórki.

Zaburzenia pracy mitochondriów

Podczas namnażania wirusy mogą wytwarzać znaczne ilości RNA. Jeśli powstaje go więcej, niż komórka jest w stanie rozłożyć, RNA gromadzi się i może ograniczać produkcję energii. Wcześniej wiadomo było, że nadmierna ilość dwuniciowego RNA może wywoływać potencjalnie szkodliwe reakcje immunologiczne. Autorzy pracy wykryli jednak również negatywny wpływ nadmiaru zwykłego informacyjnego RNA, które w normalnych warunkach przenosi instrukcje syntezy białek.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Eksperymenty z izolowanymi mitochondriami wykazały, że uszkodzenie pojawiało się nawet po dodaniu RNA bez aktywacji odpowiedzi immunologicznej. Ponadto problemy z mitochondriami obserwowano przed istotną aktywacją mechanizmów immunologicznych. Wskazuje to, że nadmiar RNA może bezpośrednio wpływać na funkcjonowanie tych organelli.

Możliwe wyjaśnienie i znaczenie

Dokładny mechanizm tego wpływu nie został jeszcze ustalony. Badacze przypuszczają, że ujemnie naładowany RNA w dużych ilościach może gromadzić się w pobliżu mitochondriów i zakłócać równowagę elektryczną oraz chemiczną na ich wewnętrznej błonie. Równowaga ta jest niezbędna do powstawania ATP — głównego źródła energii dla komórek.

Autorzy zauważyli, że nieprawidłowe gromadzenie RNA obserwowano w niektórych stanach nowotworowych, neurodegeneracyjnych i związanych ze starzeniem się, jednak potrzebne są dodatkowe badania, aby określić powszechność tego mechanizmu i jego rolę w chorobach. Wnioski mogą być również przydatne w opracowywaniu terapii RNA i szczepionek mRNA. Jednocześnie badanie nie stwierdza, że istniejące szczepionki mRNA powodują uszkodzenia mitochondriów u ludzi.

Czytaj nas na