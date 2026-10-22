W Stanach Zjednoczonych Agencja Żywności i Leków (FDA) w maju 2026 roku zezwoliła na przyspieszony protokół przezczaszkowej stymulacji magnetycznej do leczenia depresji. Protokół Triple TBS Thirty-Minute Interval może skrócić czas trwania terapii z około sześciu do trzech tygodni, informuje News-Medical.

Specjaliści z Peter O’Donnell Jr. Brain Institute w UT Southwestern uczestniczyli w opracowaniu tego podejścia. Jest ono przeznaczone przede wszystkim dla osób, u których depresja niewystarczająco reaguje na powszechnie stosowane leki przeciwdepresyjne.

Trzy sesje podczas jednej wizyty

Standardowy cykl TMS zazwyczaj obejmuje wizyty w klinice pięć dni w tygodniu przez około sześć tygodni. W przyspieszonym protokole pacjenci również przychodzą pięć dni w tygodniu, ale kończą terapię w około trzy tygodnie.

Podczas jednej wizyty pacjent odbywa trzy krótkie sesje stymulacji impulsami theta (TBS), zamiast jednej. Każda sesja trwa około sześciu minut, a między nimi przewidziano 30-minutowe przerwy. Łącznie pobyt w klinice zajmuje około 90 minut.

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TMS jest metodą nieinwazyjną: cewka magnetyczna umieszczona przy skórze głowy stymuluje obszary mózgu związane z regulacją nastroju. Procedura nie wymaga operacji, znieczulenia ani sedacji. Zwykła sesja TMS może trwać około 40 minut, podczas gdy TBS umożliwia podanie klinicznej dawki stymulacji w ciągu kilku minut.

Ograniczenia i możliwe działania niepożądane

Według UT Southwestern badania neurofizjologiczne wskazują, że 30-minutowy odstęp może wzmacniać działanie drugiej i trzeciej sesji. Jednocześnie w przypadku przyspieszonego TBS nie ma jeszcze danych wskazujących, że określone grupy pacjentów odnoszą z niego większe korzyści niż z tradycyjnego TMS.

Przed zaleceniem leczenia lekarz ocenia historię medyczną pacjenta. Niektóre wszczepione lub elektromagnetyczne urządzenia w okolicy głowy mogą uniemożliwiać bezpieczne przeprowadzenie procedury. Wśród możliwych krótkotrwałych działań niepożądanych wymienia się ból głowy, dyskomfort w miejscu stymulacji, zawroty głowy, mrowienie lub drżenie mięśni twarzy; poważnym ryzykiem jest niewielkie prawdopodobieństwo napadu drgawkowego podczas procedury.

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