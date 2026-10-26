W Korei Południowej zdolność osób starszych do wykonywania codziennych zadań fizycznych pogarsza się wyraźniej po 75. roku życia. Wskazuje na to raport Koreańskiej Agencji Kontroli i Zapobiegania Chorobom, informuje Korea Herald.

Średni wynik w skali Life Functioning Scale-10, która ocenia łatwość wykonywania codziennych czynności, wyniósł 92,6 punktu na 100 w grupie osób w wieku 65–69 lat oraz 89,7 punktu wśród osób w wieku 70–74 lat. W grupie 75–79 lat spadł do 83,8 punktu, a wśród osób w wieku od 80 lat — do 70,6 punktu. Wyższy wynik oznacza, że danej osobie łatwiej wykonywać codzienne zadania.

Dane z badania

Wnioski oparto na ogólnokrajowym badaniu zdrowia z 2024 roku, w którym uczestniczyło około 1 700 osób starszych. Uczestnicy oceniali trudność 10 rodzajów codziennej aktywności, w tym chodzenia, wchodzenia po schodach, podnoszenia przedmiotów i korzystania z transportu publicznego. Każdą czynność oceniano w pięciostopniowej skali, a następnie wynik przeliczano na system 100-punktowy.

Wśród wszystkich respondentów w wieku od 65 lat średni wynik wyniósł 85,9 punktu. W przypadku mężczyzn wskaźnik ten wyniósł 92,1 punktu, a w przypadku kobiet — 80,9 punktu.

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Kobiety częściej zgłaszały ograniczenia

Najtrudniejszymi ruchami dla osób w wieku od 65 lat były schylanie się, kucanie i klękanie. Poważne trudności lub niemożność wykonania tych czynności zgłosiło 35,6% kobiet i 8,5% mężczyzn.

Pokonanie jednego piętra schodów było trudne dla 18,3% kobiet i 4,7% mężczyzn. Trudności z przejściem 400 metrów zgłosiło 12,8% kobiet wobec 3,3% mężczyzn, a problemy ze wstawaniem z krzesła bez podłokietników zgłosiło 11,2% kobiet i 3,3% mężczyzn.

Ponadto 12,6% kobiet zgłosiło istotne ograniczenia podczas podnoszenia przedmiotu ważącego 5 kilogramów, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wyniósł 1,7%. Agencja zaznaczyła, że kobiety około trzy razy częściej niż mężczyźni zgłaszały ograniczenia ruchowe dolnej części ciała.

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