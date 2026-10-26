韩国老年人完成日常体力活动的能力在75岁后下降得更为明显。韩国疾病管理厅的一份报告显示，《韩国先驱报》报道。

用于评估完成日常活动难易程度的生活功能量表-10（Life Functioning Scale-10）平均得分，在65至69岁组为100分制中的92.6分，在70至74岁人群中为89.7分。75至79岁组降至83.8分，80岁及以上人群则降至70.6分。得分越高，意味着完成日常任务越容易。

调查数据

上述结论基于2024年全国健康调查，约1,700名老年人参与其中。参与者评估了10类日常活动的难度，包括步行、上楼梯、提起物品和使用公共交通。每项活动均按五分制评分，随后将结果换算为100分制。

在所有65岁及以上受访者中，平均得分为85.9分。男性该指标为92.1分，女性为80.9分。

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女性更常报告活动受限

对65岁及以上人群而言，最困难的动作是弯腰、下蹲和跪下。35.6%的女性和8.5%的男性表示，在完成这些动作时存在严重困难或无法完成。

18.3%的女性和4.7%的男性难以走完一段楼梯。12.8%的女性表示步行400米有困难，而男性为3.3%；11.2%的女性和3.3%的男性表示，从没有扶手的椅子上起身存在问题。

此外，12.6%的女性表示提起重5公斤的物品时受到显著限制，而男性中这一比例为1.7%。该机构指出，女性报告下肢活动受限的可能性约为男性的三倍。

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