В Южной Корее способность пожилых людей выполнять повседневные физические задачи заметнее ухудшается после 75 лет. Об этом свидетельствует отчет Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, сообщает Korea Herald.

Средний показатель по шкале Life Functioning Scale-10, которая оценивает легкость выполнения ежедневных действий, составил 92,6 балла из 100 в группе 65–69 лет и 89,7 балла среди людей в возрасте 70–74 лет. В группе 75–79 лет он снизился до 83,8 балла, а среди людей в возрасте от 80 лет — до 70,6 балла. Более высокий балл означает, что человеку легче выполнять повседневные задачи.

Данные опроса

Выводы основаны на национальном исследовании здоровья 2024 года, в котором приняли участие примерно 1 700 пожилых людей. Участники оценивали сложность 10 видов повседневной активности, включая ходьбу, подъем по лестнице, поднятие предметов и пользование общественным транспортом. Каждое действие оценивали по пятибалльной шкале, после чего результат переводили в 100-балльную систему.

Среди всех опрошенных в возрасте от 65 лет средний балл составил 85,9. У мужчин этот показатель был равен 92,1 балла, у женщин — 80,9 балла.

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Женщины чаще сообщали об ограничениях

Наиболее сложными движениями для людей в возрасте от 65 лет были наклоны, приседания и вставание на колени. О серьезных трудностях или невозможности выполнять эти действия сообщили 35,6% женщин и 8,5% мужчин.

Один лестничный пролет было трудно преодолеть 18,3% женщин и 4,7% мужчин. О трудностях при ходьбе на 400 метров заявили 12,8% женщин против 3,3% мужчин, а о проблемах при вставании со стула без подлокотников сообщили 11,2% женщин и 3,3% мужчин.

Также 12,6% женщин сообщили о существенных ограничениях при поднятии предмета весом 5 килограммов, тогда как среди мужчин таких было 1,7%. В агентстве отметили, что женщины примерно в три раза чаще мужчин сообщали об ограничениях движений нижней части тела.

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