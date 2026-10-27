В Китае завершили рандомизированное клиническое исследование первой фазы терапии диабета 1 типа стволовыми клетками из ткани десен. В группе, получавшей лечение, у пяти из девяти пациентов зафиксировали различную степень улучшения остаточной функции бета-клеток, сообщает South China Morning Post.

Ход испытания

Исследование провели специалисты из Шанхая и Гуанчжоу на базе Третьей аффилированной больницы Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу. В нем приняли участие 18 человек с диабетом 1 типа. Девяти добровольцам вводили мезенхимальные стволовые клетки десен каждые три недели, тогда как остальные участники получали плацебо.

Участники прошли четыре процедуры, а наблюдение продолжалось 48 недель. После четырех сеансов в группе терапии также снизилась суточная потребность в инсулине по сравнению с исходными показателями. Один пациент после первого введения клеток смог полностью отказаться от экзогенного инсулина и поддерживал целевой контроль уровня глюкозы на протяжении периода наблюдения.

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Клетки из ткани десен

Для терапии использовали клетки, полученные из избыточной ткани десен, которую с информированного согласия пожертвовали здоровые пациенты в возрасте от 20 до 30 лет. Исследователи отметили, что такие клетки легче получить, в частности во время стоматологических процедур, и они сохраняют способность дифференцироваться в клетки, секретирующие инсулин.

Авторы работы, опубликованной 30 сентября в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy, не зафиксировали повышения риска гипогликемии или других нежелательных явлений во время испытания. В то же время они подчеркнули необходимость более масштабных и длительных исследований с участием людей с различной остаточной функцией бета-клеток, чтобы подтвердить выводы и оценить возможность их более широкого применения.

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