W Chinach zakończono randomizowane kliniczne badanie pierwszej fazy terapii cukrzycy typu 1 komórkami macierzystymi z tkanki dziąseł. W grupie otrzymującej leczenie u pięciu z dziewięciu pacjentów odnotowano różny stopień poprawy resztkowej funkcji komórek beta — poinformował South China Morning Post.

Przebieg badania

Badanie przeprowadzili specjaliści z Szanghaju i Kantonu w Trzecim Szpitalu Stowarzyszonym Uniwersytetu Sun Jat-sena w Kantonie. Wzięło w nim udział 18 osób z cukrzycą typu 1. Dziewięciu ochotnikom podawano mezenchymalne komórki macierzyste dziąseł co trzy tygodnie, podczas gdy pozostali uczestnicy otrzymywali placebo.

Uczestnicy przeszli cztery procedury, a obserwacja trwała 48 tygodni. Po czterech sesjach w grupie terapeutycznej zmniejszyło się również dobowe zapotrzebowanie na insulinę w porównaniu z wartościami wyjściowymi. Jeden pacjent po pierwszym podaniu komórek mógł całkowicie zrezygnować z egzogennej insuliny i utrzymywał docelową kontrolę poziomu glukozy przez cały okres obserwacji.

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Komórki z tkanki dziąseł

W terapii wykorzystano komórki pozyskane z nadmiarowej tkanki dziąseł, którą za świadomą zgodą przekazali zdrowi pacjenci w wieku od 20 do 30 lat. Badacze wskazali, że takie komórki łatwiej pozyskać, w tym podczas zabiegów stomatologicznych, oraz że zachowują zdolność różnicowania się w komórki wydzielające insulinę.

Autorzy pracy, opublikowanej 30 września w czasopiśmie Signal Transduction and Targeted Therapy, nie odnotowali podczas badania zwiększonego ryzyka hipoglikemii ani innych działań niepożądanych. Jednocześnie podkreślili potrzebę większych i dłuższych badań z udziałem osób o różnej resztkowej funkcji komórek beta, aby potwierdzić wnioski i ocenić możliwość ich szerszego zastosowania.

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