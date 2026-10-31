Departament Zdrowia pakistańskiej prowincji Beludżystan zwolnił 72 lekarzy z państwowych placówek medycznych za długotrwałą nieuprawnioną nieobecność w pracy. Obecność personelu w państwowych szpitalach i ośrodkach medycznych prowincji jest monitorowana za pomocą systemu opartego na sztucznej inteligencji, informuje Dawn.

Decyzja weszła w życie natychmiast

Zgodnie z oficjalnym komunikatem sekretarza Departamentu Zdrowia Beludżystanu, ze służby natychmiast zwolniono oficerów medycznych kategorii BPS-17 oraz starszych oficerów medycznych kategorii BPS-18. Decyzję podjęto zgodnie z artykułem 4(B)(viii) ustawy Beludżystanu o efektywności i dyscyplinie pracowników z 2011 roku.

Po tej decyzji łączna liczba pracowników Departamentu Zdrowia zwolnionych ze służby osiągnęła 200 osób. Urzędnicy departamentu poinformowali również, że z powodu nieobecności z wynagrodzeń pracowników potrącono już 410 mln rupii pakistańskich.

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Wyjaśnień żąda się od 11 tys. pracowników

Departament wysłał do 11 tys. pracowników zawiadomienia z żądaniem złożenia wyjaśnień w sprawie naruszeń zasad obecności i dyscypliny. Wobec kolejnych 800 pracowników trwają postępowania dyscyplinarne.

Minister zdrowia Beludżystanu Bakht Muhammad Kakar oświadczył, że zwolnionym lekarzom wielokrotnie wysyłano zawiadomienia z żądaniem stawienia się w pracy, jednak na nie nie odpowiedzieli. Jak zaznaczył, długotrwała nieobecność i brak reakcji na zawiadomienia skłoniły władze do podjęcia działań.

Kakar dodał, że w prowincji prowadzone są reformy systemu opieki zdrowotnej na polecenie głównego ministra Mira Sarfraza Bugtiego. Podkreślił, że władze nie będą tolerować nieobecności i zaniedbań wśród personelu medycznego.

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