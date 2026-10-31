Департамент здравоохранения пакистанской провинции Белуджистан уволил 72 врачей государственных медицинских учреждений из-за длительного несанкционированного отсутствия на работе. Посещаемость персонала в государственных больницах и медицинских центрах провинции контролируют с помощью системы на основе искусственного интеллекта, сообщает Dawn.

Решение вступило в силу немедленно

Согласно официальному сообщению секретаря Департамента здравоохранения Белуджистана, со службы немедленно уволили медицинских офицеров категории BPS-17 и старших медицинских офицеров категории BPS-18. Решение приняли в соответствии со статьей 4(B)(viii) Закона Белуджистана об эффективности и дисциплине работников 2011 года.

После этого решения общее число работников Департамента здравоохранения, уволенных со службы, достигло 200 человек. Должностные лица департамента также сообщили, что из-за прогулов из зарплат работников уже удержали 410 млн пакистанских рупий.

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Объяснения требуют от 11 тысяч работников

Департамент направил 11 тысячам работников уведомления с требованием предоставить объяснения по поводу нарушений правил посещаемости и дисциплины. В отношении еще 800 работников продолжаются дисциплинарные процедуры.

Министр здравоохранения Белуджистана Бахт Мухаммад Какар заявил, что уволенным врачам неоднократно направляли уведомления с требованием явиться на работу, однако они на них не ответили. По его словам, длительное отсутствие и отсутствие реакции на уведомления побудили власти принять меры.

Какар добавил, что в провинции проводят реформы системы здравоохранения по указанию главного министра Мира Сарфраза Бугти. Он подчеркнул, что власти не будут терпеть прогулы и халатность среди медицинского персонала.

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