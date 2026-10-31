Исследователи из Johns Hopkins Kimmel Cancer Center, Bloomberg Kimmel Institute for Cancer Immunotherapy и Школы медицины Университета Джонса Хопкинса установили, что белок клаудин-4 является ключевым рецептором токсина BFT бактерии Bacteroides fragilis на клетках толстой кишки. Как сообщает ScienceDaily, учёные также создали молекулярную приманку, которая перехватывала токсин и защищала мышей от вызываемого им повреждения тканей.

Как токсин прикрепляется к клеткам

Bacteroides fragilis может присутствовать в кишечнике у до 20% здоровых людей, однако это не означает автоматического развития рака. Некоторые штаммы бактерии вырабатывают токсин BFT, который нарушает защитный барьер толстой кишки, вызывает воспаление и связан с ростом опухолей.

Ранее исследователи выяснили, что BFT расщепляет белок E-кадгерин, необходимый для соединения соседних клеток и поддержания кишечного барьера. При этом токсин не присоединялся непосредственно к E-кадгерину, поэтому механизм его первоначального контакта с клетками оставался неизвестным.

Команда использовала геномный CRISPR-скрининг в клетках эпителия толстой кишки, поочерёдно выключая гены и проверяя, какие из них необходимы для связывания BFT. Выключение гена, кодирующего клаудин-4, не позволяло токсину присоединиться к клеткам и, соответственно, атаковать E-кадгерин.

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Приманка для BFT

Клаудин-4 участвует в формировании плотных межклеточных контактов, которые ограничивают проникновение веществ между клетками и поддерживают кишечный барьер. Лабораторные эксперименты, проведённые совместно со структурными биологами из Барселоны, подтвердили прочное связывание BFT и клаудина-4 в соотношении одна молекула токсина к одной молекуле рецептора.

На основе этого механизма учёные разработали растворимый белок с последовательностями клаудина-4. Он работал как приманка: BFT связывался с ним, а не с рецепторами на клетках толстой кишки. В экспериментах на мышах это защищало ткани от вызванного токсином повреждения.

Авторы подчёркивают, что эти эксперименты не доказывают профилактику колоректального рака у людей. Дальнейшие исследования должны определить, можно ли безопасно и эффективно применять такой подход для предотвращения заболеваний, связанных с токсином BFT.

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