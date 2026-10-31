巴基斯坦72名医生因长期缺勤被解雇——《黎明报》

巴基斯坦俾路支省卫生部门以长期未经批准缺勤为由，解雇了72名公立医疗机构的医生。该省公立医院和医疗中心的员工出勤情况通过一套基于人工智能的系统进行监控，《黎明报》报道。

该决定立即生效

根据俾路支省卫生部门秘书的官方声明，BPS-17级医疗官员和BPS-18级高级医疗官员被立即解职。该决定依据2011年《俾路支省雇员效率与纪律法》第4(B)(viii)条作出。

在这一决定后，被解除职务的卫生部门员工总数达到200人。该部门官员还表示，因旷工已从员工工资中扣除4.1亿巴基斯坦卢比。

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要求1.1万名员工作出解释

该部门向1.1万名员工发出通知，要求他们就违反出勤和纪律规定作出解释。另有800名员工正面临纪律程序。

俾路支省卫生部长巴赫特·穆罕默德·卡卡尔表示，被解雇的医生曾多次收到要求到岗的通知，但他们没有作出回应。他说，长期缺勤以及未对通知作出回应，促使当局采取行动。

卡卡尔补充说，按照首席部长米尔·萨尔弗拉兹·布格蒂的指示，该省正在推进医疗卫生系统改革。他强调，当局不会容忍医疗人员旷工和玩忽职守。

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