研究人员估计，英国2023年与水有关死亡造成的经济损失约为9.33亿英镑。News-Medical报道称，朴茨茅斯大学的科学家与皇家事故预防协会RoSPA及国家水上安全论坛共同开展了这项研究。

2023年，英国至少发生659起与水有关的死亡事件。根据作者的计算，这相当于损失了15,557个潜在生命年。研究人员使用了记录与水有关死亡事件的Water Incident Database数据，并将每个损失生命年估值为6万英镑——这是英国财政部HM Treasury在评估公共支出时采用的金额。

各国损失的生命年

作者指出，溺水事件常发生在年轻人群体中，尤其是20至29岁的男性。研究数据显示，非故意水中死亡导致英格兰至少损失5,464个生命年，威尔士为1,087个，苏格兰为1,076个，北爱尔兰为127个。

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上述估算未涵盖救援行动和治疗费用，也未包括在水上事故中幸存但遭受长期残疾者所面临的后果。因此，作者认为，实际的社会和经济成本可能更高。

呼吁加强预防

研究人员呼吁加强溺水预防的政策协调，改善数据收集，并在学校发展水上安全教育。他们还主张任命一名统一负责水上安全的大臣，并为Water Incident Database提供长期资金支持；据报道，该数据库的资金将于2027年1月结束。

作者还注意到溺水风险与气温升高之间的关联。同一团队此前的研究显示，气温每超过15°C一摄氏度，非故意溺水数量就增加7.2%；在与酒精有关的案例中，增幅为22%。研究人员建议发布与溺水风险相关的天气预警。

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