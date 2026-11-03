Naukowcy oszacowali straty gospodarcze Zjednoczonego Królestwa wynikające ze zgonów związanych z wodą w 2023 roku na około 933 mln funtów szterlingów. Jak podaje News-Medical, badacze z Uniwersytetu w Portsmouth przeprowadzili badanie wspólnie z Królewskim Towarzystwem Zapobiegania Wypadkom RoSPA oraz Narodowym Forum Bezpieczeństwa Wodnego.

W 2023 roku w Zjednoczonym Królestwie doszło do co najmniej 659 zgonów związanych z wodą. Według obliczeń autorów oznaczało to utratę 15 557 potencjalnych lat życia. Badacze wykorzystali dane z bazy Water Incident Database, która rejestruje zgony związane z wodą, a każdy utracony rok życia wycenili na 60 tys. funtów — kwotę stosowaną przez HM Treasury przy ocenie wydatków publicznych.

Utracone lata życia według krajów

Autorzy zauważyli, że utonięcia często dotyczą młodych ludzi, zwłaszcza mężczyzn w wieku od 20 do 29 lat. Według badania niezamierzone zgony w wodzie spowodowały utratę co najmniej 5 464 lat życia w Anglii, 1 087 w Walii, 1 076 w Szkocji i 127 w Irlandii Północnej.

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Przedstawiona wycena nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych i leczenia ani skutków dla osób, które przeżyły incydenty w wodzie, lecz doznały długotrwałej niepełnosprawności. Dlatego rzeczywisty koszt społeczny i ekonomiczny może być wyższy, zdaniem autorów.

Apele o profilaktykę

Naukowcy wezwali do silniejszej koordynacji polityki zapobiegania utonięciom, poprawy gromadzenia danych oraz rozwoju edukacji dotyczącej bezpieczeństwa w wodzie w szkołach. Opowiadają się także za powołaniem jednego ministra odpowiedzialnego za bezpieczeństwo wodne oraz długoterminowym finansowaniem Water Incident Database, którego finansowanie, według materiału, kończy się w styczniu 2027 roku.

Autorzy zwrócili również uwagę na związek ryzyka utonięć ze wzrostem temperatur. Wcześniejsza praca tego samego zespołu wykazała, że liczba niezamierzonych utonięć rośnie o 7,2% na każdy stopień Celsjusza powyżej 15°C, a w przypadkach związanych z alkoholem — o 22%. Badacze proponują wprowadzenie ostrzeżeń pogodowych związanych z ryzykiem utonięcia.

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