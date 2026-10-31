W Korei Południowej okuliści usunęli 11 żywych pasożytniczych robaków z oczu 71-letniego rolnika, który zgłosił się do szpitala na operację usunięcia zaćmy. Mężczyzna przez kilka miesięcy miał zaczerwienienie oczu, ból i pogorszenie wzroku.

Robaki wykryto w obu oczach

Podczas badania lekarze zauważyli w obu oczach ruchliwe, białawe nicienie. Jak informuje NDTV World, lekarze zastosowali znieczulenie miejscowe i za pomocą cienkich kleszczyków ostrożnie usunęli 11 półprzezroczystych pasożytów o długości od 11 do 22 milimetrów.

Robaki zidentyfikowano jako nicienie gatunku Thelazia callipaeda. Niektóre samice miały jaja. Specjaliści ze Szpitala Narodowego Uniwersytetu Kangwon opisali przypadek w artykule opublikowanym 24 października w czasopiśmie The New England Journal of Medicine.

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Leczenie i obserwacja

Po usunięciu pasożytów stan pacjenta szybko się poprawił. Nie potrzebował leków przeciwpasożytniczych. Przez dwa miesiące po zabiegu lekarze obserwowali mężczyznę i nie odnotowali oznak nawrotu.

Thelazia callipaeda są rozpowszechnione w Azji i niektórych regionach Europy. Zwykle atakują oczy kotów i psów, lecz w pojedynczych przypadkach mogą również trafić do człowieka. W cyklu życiowym pasożytów uczestniczą muchy, które żywią się łzami i wydzielinami z oczu zwierząt.

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