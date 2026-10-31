В Южной Корее офтальмологи удалили 11 живых паразитических червей из глаз 71-летнего фермера, который обратился в больницу для операции по удалению катаракты. В течение нескольких месяцев у мужчины были покраснение глаз, боль и ухудшение зрения.

Червей обнаружили в обоих глазах

Во время осмотра медики увидели в обоих глазах подвижных беловатых круглых червей. Как сообщает NDTV World, врачи применили местную анестезию и с помощью тонких щипцов осторожно удалили 11 полупрозрачных паразитов длиной от 11 до 22 миллиметров.

Червей идентифицировали как нематод вида Thelazia callipaeda. У некоторых самок были яйца. Специалисты больницы Национального университета Канвон описали этот случай в статье, опубликованной 24 октября в журнале The New England Journal of Medicine.

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Лечение и наблюдение

После удаления паразитов состояние пациента быстро улучшилось. Противопаразитарные препараты ему не понадобились. В течение двух месяцев после процедуры врачи наблюдали за мужчиной и не зафиксировали признаков рецидива.

Thelazia callipaeda распространены в Азии и некоторых регионах Европы. Обычно они поражают глаза кошек и собак, но в отдельных случаях могут попадать и к человеку. В жизненном цикле паразитов участвуют мухи, которые питаются слезами и выделениями из глаз животных.

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