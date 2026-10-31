В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва Комиссия по здравоохранению сообщила об опечатывании 1465 медицинских центров за последние три месяца. В своем отчете регулятор назвал эти учреждения незаконными. По данным Dawn, за этот период комиссия проверила 6673 медицинских учреждения по всей провинции.

Проверки и предписания

Комиссия направила 2668 медцентрам требования предоставить объяснения относительно различных нарушений. Ее представитель Азам Рехман заявил, что учреждение также принимало меры для улучшения регистрации и лицензирования учреждений здравоохранения и рассматривало жалобы граждан.

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Регистрация и лицензирование

За три месяца в Хайбер-Пахтунхве зарегистрировали 610 новых медицинских центров. Общее количество зарегистрированных учреждений здравоохранения в провинции достигло 22 910.

Полные лицензии за этот период получили 52 медцентра. С 2023 года общее количество полностью лицензированных учреждений составляет 326. Комиссия также получила 267 жалоб на медицинские услуги и решила 203 из них. Директор по операциям Арслан Ахмед Хан отметил, что регистрация и лицензирование должны обеспечить населению качественные медицинские услуги.

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