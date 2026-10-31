W pakistańskiej prowincji Chajber-Pachtunchwa Komisja Opieki Zdrowotnej poinformowała o zapieczętowaniu 1465 placówek medycznych w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W swoim raporcie regulator określił te placówki jako nielegalne. Według Dawn, w tym okresie komisja skontrolowała 6673 placówki medyczne w całej prowincji.

Kontrole i wezwania

Komisja wysłała do 2668 placówek medycznych wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących różnych naruszeń. Jej rzecznik Azam Rehman oświadczył, że instytucja podejmowała również działania na rzecz poprawy rejestracji i licencjonowania placówek ochrony zdrowia oraz rozpatrywała skargi obywateli.

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Rejestracja i licencjonowanie

W ciągu trzech miesięcy w Chajber-Pachtunchwie zarejestrowano 610 nowych placówek medycznych. Łączna liczba zarejestrowanych placówek ochrony zdrowia w prowincji osiągnęła 22 910.

W tym okresie pełne licencje otrzymały 52 placówki medyczne. Od 2023 roku łączna liczba w pełni licencjonowanych placówek wynosi 326. Komisja otrzymała również 267 skarg dotyczących usług medycznych i rozstrzygnęła 203 z nich. Dyrektor operacyjny Arsalan Ahmed Khan zaznaczył, że rejestracja i licencjonowanie mają zapewnić ludności wysokiej jakości usługi medyczne.

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