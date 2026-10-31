Высокий суд Лахора в Пакистане обязал правительство провинции Пенджаб в течение четырех недель обеспечить выполнение своего обязательства отменить систему «парчи» — регистрационных талонов — во всех государственных больницах. Власти также должны представить суду подробный отчет о выполнении с документальными подтверждениями.

Иск рассматривается с 2020 года

Судья Малик Джавед Икбал Вейнс рассматривал иск в общественных интересах, поданный в 2020 году Judicial Activism Panel через его председателя Азхара Сиддика. Истец требует обеспечить основные права согласно статьям 4 и 9 Конституции Пакистана, а также выполнить решения высших судов о базовых медицинских услугах в больницах государственного сектора.

Во время слушания специальный секретарь по вопросам здравоохранения Набила Ирфан выступила в суде вместо провинциального секретаря Департамента специализированной медицинской помощи и медицинского образования. Она попросила дополнительное время для подготовки комплексного отчета о доступности, достаточности и уровне медицинских услуг в государственных больницах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Как сообщает Dawn, Ирфан заверила суд, что пациентам в неотложных случаях и амбулаторным пациентам будут оперативно оказывать помощь без необходимости сначала получать талон у регистрационной стойки или стоять в длинных очередях.

Система управления пациентами

Представительница органов здравоохранения также заявила, что департамент внедрит современную технологическую систему управления пациентами. По ее словам, она должна упорядочить обследования и лечение, а также устранить задержки и скопления людей у регистрационных стоек.

Судья отметил, что дело находится на рассмотрении с 2020 года, однако, несмотря на уведомления и конкретные указания суда, ни один из ответчиков до сих пор не представил отчет о выполнении. Он предупредил, что дальнейшее невыполнение требований без законных оснований может быть серьезно рассмотрено, а в отношении должностных лиц, не выполняющих обязанности, может быть начато производство в соответствии с законом. Следующее слушание отложили на шесть недель.

Читай нас в