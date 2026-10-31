巴基斯坦拉合尔高等法院责令旁遮普省政府在四周内确保履行其承诺，在所有公立医院取消“parchi”制度——即登记票制度。有关部门还必须向法院提交附有文件证明的详细执行报告。

诉讼自2020年起审理

马利克·贾维德·伊克巴尔·韦恩斯法官审理了一起公共利益诉讼，该诉讼由Judicial Activism Panel于2020年通过其主席阿扎尔·西迪克提出。原告要求保障巴基斯坦宪法第4条和第9条规定的基本权利，并执行高等法院关于公立医院基本医疗服务的裁决。

在庭审期间，卫生特别秘书纳比拉·伊尔凡代替专科医疗和医学教育部门的省级秘书出庭。她请求给予额外时间，以准备一份关于公立医院医疗服务可及性、充足性和水平的综合报告。

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据Dawn报道，伊尔凡向法院保证，急诊患者和门诊患者将获得及时救治，无需先在登记柜台领取登记票或排长队。

患者管理系统

这名卫生部门代表还表示，该部门将引入现代化的技术型患者管理系统。她说，该系统将规范检查和治疗，并消除登记柜台的延误和拥挤。

法官指出，该案自2020年起一直在审理中，但尽管法院已发出通知和具体指示，至今没有任何被告提交执行报告。他警告说，在没有合法理由的情况下继续不履行要求，可能会被严肃对待；对于未履行职责的官员，可能会依法启动程序。下一次听证会被推迟六周。

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