Wysoki Sąd w Lahaurze w Pakistanie zobowiązał rząd prowincji Pendżab do zapewnienia w ciągu czterech tygodni realizacji jego zobowiązania do zniesienia systemu „parchi” — talonów rejestracyjnych — we wszystkich państwowych szpitalach. Władze mają także przedłożyć sądowi szczegółowy raport z realizacji wraz z dokumentami potwierdzającymi.

Pozew jest rozpatrywany od 2020 roku

Sędzia Malik Javed Iqbal Wains rozpatrywał pozew w interesie publicznym, złożony w 2020 roku przez Judicial Activism Panel za pośrednictwem jego przewodniczącego, Azhara Siddique’a. Powód domaga się zapewnienia praw podstawowych wynikających z artykułów 4 i 9 Konstytucji Pakistanu, a także wykonania orzeczeń sądów wyższej instancji dotyczących podstawowych usług medycznych w szpitalach sektora publicznego.

Podczas rozprawy specjalna sekretarz ds. zdrowia Nabila Irfan wystąpiła przed sądem zamiast prowincjonalnego sekretarza Departamentu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej i Edukacji Medycznej. Poprosiła o dodatkowy czas na przygotowanie kompleksowego raportu o dostępności, wystarczalności i poziomie usług medycznych w państwowych szpitalach.

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Jak informuje Dawn, Irfan zapewniła sąd, że pacjenci w nagłych przypadkach oraz pacjenci ambulatoryjni będą otrzymywać szybką pomoc bez konieczności wcześniejszego pobrania talonu przy stanowisku rejestracyjnym lub stania w długich kolejkach.

System zarządzania pacjentami

Przedstawicielka służby zdrowia oświadczyła również, że departament wdroży nowoczesny, oparty na technologii system zarządzania pacjentami. Jak powiedziała, ma on uporządkować badania i leczenie oraz wyeliminować opóźnienia i tłok przy stanowiskach rejestracyjnych.

Sędzia zauważył, że sprawa jest rozpatrywana od 2020 roku, jednak mimo zawiadomień i konkretnych wskazówek sądu żaden z pozwanych nadal nie przedłożył raportu z wykonania. Ostrzegł, że dalsze niewykonywanie wymogów bez podstaw prawnych może zostać poważnie rozpatrzone, a wobec urzędników niewykonujących obowiązków może zostać wszczęte postępowanie zgodnie z prawem. Kolejną rozprawę odroczono o sześć tygodni.

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