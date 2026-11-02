Naukowcy ze Szpitala Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego w Chongqingu w Chinach stworzyli zależne od wieku modele prognostyczne do oceny prawdopodobieństwa niepełnej choroby Kawasakiego u dzieci z gorączką. Jak podaje News-Medical, modele wykorzystują wyniki rutynowych badań laboratoryjnych i dzielą pacjentów na trzy grupy wiekowe: poniżej 24 miesięcy, od 24 do 60 miesięcy oraz powyżej 60 miesięcy.

Dlaczego chorobę trudno wykryć

Niepełna choroba Kawasakiego nie zawsze ma typowe objawy kliniczne pełnej postaci choroby. Z tego powodu może zostać pomylona z innymi chorobami przebiegającymi z gorączką, w tym infekcjami dróg oddechowych, zakażeniem adenowirusowym, zapaleniem węzłów chłonnych lub sepsą. Jednocześnie opóźnienie w rozpoznaniu może wiązać się z uszkodzeniem tętnic wieńcowych.

Choroba Kawasakiego jest ostrą chorobą gorączkową, która dotyczy przede wszystkim dzieci poniżej piątego roku życia i może powodować nabyte choroby serca. Autorzy pracy zaznaczyli, że istniejące modele są w większości opracowane dla choroby Kawasakiego ogółem, a nie dla jej niepełnej postaci, i mogą działać odmiennie u dzieci w różnym wieku.

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Wyniki walidacji modeli

W celu opracowania modeli naukowcy przeanalizowali dane 809 dzieci z niepełną chorobą Kawasakiego oraz 2427 dzieci z innymi chorobami gorączkowymi. W dalszej walidacji wykorzystano dane kolejnych 607 pacjentów z niepełną postacią choroby oraz 1821 dzieci z innymi przyczynami gorączki.

W modelu dla dzieci poniżej 24 miesięcy uwzględniono osiem wskaźników, w tym białko C-reaktywne, dehydrogenazę mleczanową, kwas moczowy, białko całkowite, albuminę, wskaźnik rozkładu objętości erytrocytów, liczbę płytek krwi i hemoglobinę. Jego wskaźnik AUC wyniósł 0,862 w próbie testowej oraz 0,878 w nowych danych. Dla grupy 24–60 miesięcy AUC wyniósł 0,829 i 0,818, a dla dzieci powyżej 60 miesięcy odpowiednio 0,694 i 0,804.

Badanie opublikowano online 23 grudnia 2024 roku w czasopiśmie Pediatric Discovery. Autorzy oceniali dokładność modeli za pomocą krzywych ROC, kalibracji i analizy korzyści klinicznych.

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