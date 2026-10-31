Исследователи из Мичиганского университета в США установили, что инъекции молекулы норрина предотвращали потерю зрения у крыс, у которых развился диабет. Как сообщает News-Medical, после развития диабета у животных снижался уровень норрина, что сопровождалось ухудшением зрения.

Защита сетчатки

После инъекций норрина исследователям удалось предотвратить потерю зрения у крыс с диабетом. Лечение также уменьшало потерю нервных клеток, участвующих в зрении, и предотвращало гибель клеток сетчатки и воспаление как на ранних, так и на поздних стадиях диабета.

Начало лечения норрином уже после появления нарушений зрения предотвращало его дальнейшее ухудшение у животных. Исследовательская группа также выявила ряд генов, на которые влияло лечение, и продолжает изучать их роль в восстановлении барьерной функции кровеносных сосудов.

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Ограничения существующих методов

Диабетическая ретинопатия возникает из-за поражения кровеносных сосудов сетчатки — светочувствительной ткани в задней части глаза. При недостаточном контроле диабета это осложнение может привести к слепоте. Современное лечение часто направлено на сосудистый эндотелиальный фактор роста VEGF, избыток которого способствует появлению патологических негерметичных кровеносных сосудов в сетчатке.

Препараты против VEGF требуют нескольких инъекций и не обеспечивают полного контроля заболевания примерно у половины пациентов, проходящих такое лечение. В предыдущих исследованиях эта же группа показала, что норрин может нивелировать влияние VEGF на барьер кровеносных сосудов в клетках.

По данным источника, работа лаборатории Дэвида Антонетти способствовала определению мишеней для нового подхода к лечению диабетической ретинопатии и разработке EyeBio и Merck клинических испытаний препаратов, которые могут повышать активность клеточных рецепторов, реагирующих на норрин. Все описанные результаты были получены в опытах на крысах.

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