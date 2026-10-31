U trzyletniego chłopca w Karaczi wykryto mpox — Dawn

U trzyletniego chłopca w Karaczi w Pakistanie potwierdzono mpox. W rezultacie liczba przypadków zakażenia zarejestrowanych od początku roku w prowincji Sindh osiągnęła 115 — informuje Dawn.

Leczenie dziecka

Według źródeł gazety chłopiec jest leczony w Szpitalu i Centrum Badawczym Chorób Zakaźnych Sindhu. Lekarz z tej placówki poinformował, że dziecko, podobnie jak dwóch niedawnych pacjentów, przeszło obrzezanie w szpitalu w dystrykcie Malir, który został zapieczętowany z powodu obaw dotyczących przestrzegania środków kontroli zakażeń.

Według lekarza na początku tygodnia w centrum po 10 dniach leczenia zmarło niemowlę chore na mpox. Inny pacjent przebywał na oddziale intensywnej terapii. Wśród siedmiu pacjentów obecnie leczonych w centrum są matka i ciotka zmarłego niemowlęcia.

Kontrola szpitala

Uwzględniając nowego pacjenta, centrum w Karaczi od początku roku odnotowało 31 przypadków mpox. W prowincji Sindh zarejestrowano 115 przypadków zakażenia i 12 zgonów.

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Ponad 10 dni temu Komisja Opieki Zdrowotnej Sindhu zapieczętowała Szpital Ibn Hassan po laboratoryjnym potwierdzeniu mpox u niemowlęcia oraz z powodu stwierdzonych niedociągnięć w środkach zapobiegania i kontroli zakażeń.

Dyrektor generalny komisji Ahsan Qavi Siddiqui oświadczył, że placówka medyczna działała legalnie, lecz nie była zarejestrowana w komisji. Jak powiedział, podczas inspekcji wykryto pracownika, który wykonywał obrzezania poza zakresem swoich uprawnień.

Szpital tymczasowo otwarto w celu przeprowadzenia zabiegów sanitarnych, fumigacji i dezynfekcji, a następnie ponownie zapieczętowano. Po zakończeniu tych prac planowane jest pobranie tam próbek, aby ustalić, czy placówka jest bezpieczna i nadaje się do działalności.

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