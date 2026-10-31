У Карачі mpox виявили у трирічного хлопчика — Dawn

У Карачі, Пакистан, у трирічного хлопчика підтвердили mpox. Після цього кількість зареєстрованих від початку року випадків інфекції в провінції Сінд сягнула 115, повідомляє Dawn.

Лікування дитини

За даними джерел видання, хлопчик перебуває на лікуванні в Лікарні та дослідницькому центрі інфекційних захворювань Сінду. Лікар цього закладу повідомив, що дитині, як і двом нещодавнім пацієнтам, проводили обрізання в лікарні району Малір, яку опечатали через занепокоєння щодо дотримання заходів інфекційного контролю.

За словами лікаря, на початку тижня в центрі після 10 днів лікування померло немовля з mpox. Ще один пацієнт перебував у відділенні інтенсивної терапії. Серед семи пацієнтів, яких нині лікують у центрі, є мати й тітка померлого немовляти.

Перевірка лікарні

З урахуванням нового пацієнта центр у Карачі від початку року зафіксував 31 випадок mpox. У провінції Сінд зареєстровано 115 випадків інфекції та 12 смертей.

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Комісія з охорони здоров'я Сінду понад 10 днів тому опечатала лікарню Ібне Хассан після лабораторного підтвердження mpox у немовляти та через виявлені недоліки в заходах профілактики й контролю інфекцій.

Генеральний директор комісії Ахсон Каві Сіддікі заявив, що медзаклад працював легально, проте не був зареєстрований у комісії. Під час інспекції, за його словами, виявили працівника, який проводив обрізання поза межами своїх повноважень.

Лікарню тимчасово відкрили для санітарної обробки, фумігації та дезінфекції, а потім знову опечатали. Після завершення цих робіт там планують відібрати зразки, щоб визначити, чи є заклад безпечним і придатним для роботи.

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