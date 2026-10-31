У трёхлетнего мальчика в Карачи выявили mpox — Dawn

У трёхлетнего мальчика в Карачи, Пакистан, подтвердили mpox. После этого число зарегистрированных с начала года случаев инфекции в провинции Синд достигло 115, сообщает Dawn.

Лечение ребёнка

По данным источников издания, мальчик проходит лечение в Больнице и исследовательском центре инфекционных заболеваний Синда. Врач этого учреждения сообщил, что ребёнку, как и двум недавним пациентам, сделали обрезание в больнице района Малир, которую опечатали из-за опасений относительно соблюдения мер инфекционного контроля.

По словам врача, в начале недели в центре после 10 дней лечения умер младенец с mpox. Ещё один пациент находился в отделении интенсивной терапии. Среди семи пациентов, которые сейчас лечатся в центре, есть мать и тётя умершего младенца.

Проверка больницы

С учётом нового пациента центр в Карачи с начала года зафиксировал 31 случай mpox. В провинции Синд зарегистрировано 115 случаев инфекции и 12 смертей.

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Более 10 дней назад Комиссия по здравоохранению Синда опечатала больницу Ибне Хассан после лабораторного подтверждения mpox у младенца и из-за выявленных недостатков в мерах профилактики инфекций и инфекционного контроля.

Генеральный директор комиссии Ахсон Кави Сиддики заявил, что медучреждение работало легально, однако не было зарегистрировано в комиссии. По его словам, во время инспекции обнаружили сотрудника, который проводил обрезания за пределами своих полномочий.

Больницу временно открыли для санитарной обработки, фумигации и дезинфекции, а затем снова опечатали. После завершения этих работ там планируют взять образцы, чтобы определить, является ли учреждение безопасным и пригодным для работы.

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