卡拉奇一名三岁男孩确诊 mpox——《黎明报》

巴基斯坦卡拉奇一名三岁男孩确诊感染 mpox。这使信德省自年初以来登记的感染病例数达到115例，据《黎明报》报道。

儿童治疗

据该报消息人士称，这名男孩正在信德省传染病医院和研究中心接受治疗。该机构的一名医生表示，这名儿童与近期两名患者一样，均在马利尔区一家医院接受了包皮环切术；该医院因对遵守感染控制措施的担忧而被查封。

这名医生称，本周初，一名感染 mpox 的婴儿在该中心接受10天治疗后死亡。另一名患者在重症监护室。目前在该中心接受治疗的7名患者中，包括这名死亡婴儿的母亲和姨妈。

医院检查

计入这名新患者后，卡拉奇的该中心自年初以来已记录31例 mpox 病例。信德省登记了115例感染病例和12例死亡。

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10多天前，信德省医疗保健委员会在一名婴儿经实验室确认感染 mpox 后，并因发现感染预防和控制措施存在不足，查封了伊本·哈桑医院。

该委员会首席执行官阿赫桑·卡维·西迪基表示，这家医疗机构合法运营，但未在委员会注册。他称，检查期间发现一名员工越权实施包皮环切术。

该医院曾暂时开放，以进行卫生处理、熏蒸和消毒，随后再次被查封。这些工作完成后，计划在院内采集样本，以确定该机构是否安全并适合运营。

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