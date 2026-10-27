中国完成了一项利用牙龈组织干细胞治疗1型糖尿病的随机一期临床试验。在接受治疗的组别中，9名患者中的5人出现了不同程度的残余β细胞功能改善，《南华早报》报道。

试验过程

这项研究由来自上海和广州的专家在广州中山大学附属第三医院开展，共有18名1型糖尿病患者参与。9名志愿者每三周接受一次牙龈间充质干细胞注射，其余参与者接受安慰剂。

参与者接受了四次治疗，随访持续48周。四次治疗后，与基线指标相比，治疗组每日胰岛素需求量也有所降低。一名患者在首次细胞注射后能够完全停用外源性胰岛素，并在整个随访期间维持目标血糖控制。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

来自牙龈组织的细胞

该疗法使用从多余牙龈组织中获得的细胞，这些组织由20至30岁的健康患者在知情同意后捐献。研究人员指出，这类细胞较容易获得，包括在牙科操作期间获得，并且仍保留分化为分泌胰岛素细胞的能力。

这项研究的作者于9月30日在《Signal Transduction and Targeted Therapy》期刊发表论文。研究人员在试验期间未发现低血糖风险或其他不良事件增加。不过，他们强调，需要开展规模更大、时间更长的研究，纳入残余β细胞功能不同的人群，以确认研究结论并评估其更广泛应用的可能性。

关注我们在