Mayo Clinic的研究人员在一项黑色素瘤临床前模型中发现，免疫检查点抑制剂治疗可以改变肿瘤扩散至的淋巴结中的免疫微环境。正如News-Medical报道，治疗后，科学家还记录到这些淋巴结中转移性肿瘤体积缩小。

免疫细胞的变化

科学家研究了从肿瘤周围区域引流淋巴液的淋巴结。他们结合成像方法、细胞分析和基因表达分析，以确定细胞组成、细胞位置以及治疗后的变化。

治疗改变了T细胞、B细胞、髓系细胞以及构成淋巴结结构支架的细胞的组织方式。研究人员在巨噬细胞中发现了最显著的变化——这些免疫细胞通常清除体内受损和死亡的细胞，但在肿瘤影响下可能抑制免疫反应。

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巨噬细胞的作用

免疫治疗后，巨噬细胞表现出向更积极刺激免疫反应的状态转变的迹象。研究人员还观察到巨噬细胞与T细胞之间在空间上分离得更明显。他们认为，这可能会削弱这些细胞之间的抑制性相互作用。

免疫检查点抑制剂可阻断可能抑制免疫细胞活动的信号，帮助免疫细胞识别并攻击癌症。发表于《Communications Biology》的这项研究的作者指出，此类治疗的有效性可能不仅取决于T细胞的激活，还取决于不同免疫细胞能够共同对抗肿瘤的环境。

与此同时，研究人员强调，这项工作是在临床前模型中进行的，该模型并不能完全重现黑色素瘤在人类中的发展和扩散。后续研究需要确定患者是否也会出现同样的变化，以及这些变化与治疗反应有何关联。

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