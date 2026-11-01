У жителей высокогорного городка Сан-Антонио-де-лос-Кобрес на севере Аргентины выявили группу генетических вариантов вблизи гена AS3MT, которые связывают с более эффективным метаболизмом мышьяка. Эти варианты могут помогать организму безопаснее перерабатывать токсичный элемент, который естественным образом попадает в подземные воды из вулканических пород, сообщает ScienceAlert.

Исследование ДНК жителей Анд

Исследователи проанализировали образцы крови или мазки со щеки 124 женщин из Сан-Антонио-де-лос-Кобрес, у которых выявили разное содержание метаболитов мышьяка в моче. Ученые проверили миллионы генетических маркеров и сопоставили результаты с открытыми геномными данными населения Перу и Колумбии из проекта 1000 Genomes.

Варианты вблизи гена AS3MT значительно чаще встречались среди жителей аргентинского поселения, чем в генетически схожих группах из Перу и Колумбии. Фермент AS3MT, согласно предыдущим исследованиям, играет важную роль в метаболизме мышьяка.

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Вода с высоким содержанием мышьяка

Сан-Антонио-де-лос-Кобрес расположен на высоте около 3775 метров на плато Пуна-де-Атакама. До установки системы фильтрации в 2012 году питьевая вода там содержала примерно 200 микрограммов мышьяка на литр — в 20 раз больше рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения уровня в 10 микрограммов на литр. Регион заселен как минимум 7 тысяч лет, а возможно — до 11 тысяч лет.

В организме мышьяк преобразуется в несколько соединений. Монометилированный мышьяк является особенно токсичной промежуточной формой, тогда как диметилированный мышьяк легче выводится с мочой. У жителей Сан-Антонио-де-лос-Кобрес ранее выявляли меньше токсичного промежуточного соединения и больше формы, которую организм легче выводит.

Авторы исследования 2015 года, опубликованного в Molecular Biology and Evolution, предположили, что длительное воздействие мышьяка могло способствовать естественному отбору вариантов, снижающих уязвимость к его токсическому действию. Отдельное исследование 2025 года с участием более 6500 взрослых в Бангладеш также выявило два генетических кластера — FMO и GSTO, — которые вместе с AS3MT влияют на эффективность метаболизма мышьяка.

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