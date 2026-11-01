U mieszkańców wysokogórskiego miasteczka San Antonio de los Cobres na północy Argentyny wykryto grupę wariantów genetycznych w pobliżu genu AS3MT, które wiąże się z bardziej efektywnym metabolizmem arsenu. Warianty te mogą pomagać organizmowi bezpieczniej przetwarzać toksyczny pierwiastek, który naturalnie przedostaje się do wód gruntowych ze skał wulkanicznych, podaje ScienceAlert.

Badanie DNA mieszkańców Andów

Naukowcy przeanalizowali próbki krwi lub wymazy z policzka pobrane od 124 kobiet z San Antonio de los Cobres, u których stwierdzono różną zawartość metabolitów arsenu w moczu. Badacze sprawdzili miliony markerów genetycznych i porównali wyniki z otwartymi danymi genomicznymi populacji Peru i Kolumbii z projektu 1000 Genomes.

Warianty w pobliżu genu AS3MT występowały znacznie częściej wśród mieszkańców argentyńskiej miejscowości niż w genetycznie podobnych grupach z Peru i Kolumbii. Enzym AS3MT, według wcześniejszych badań, odgrywa ważną rolę w metabolizmie arsenu.

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Woda o wysokiej zawartości arsenu

San Antonio de los Cobres leży na wysokości około 3775 metrów na płaskowyżu Puna de Atacama. Przed zainstalowaniem systemu filtracji w 2012 roku woda pitna zawierała tam około 200 mikrogramów arsenu na litr — 20 razy więcej niż zalecany przez Światową Organizację Zdrowia poziom 10 mikrogramów na litr. Region jest zamieszkany od co najmniej 7 tysięcy lat, a być może nawet od 11 tysięcy lat.

W organizmie arsen przekształca się w kilka związków. Monometylowany arsen jest szczególnie toksyczną formą pośrednią, podczas gdy dimetylowany arsen jest łatwiej wydalany z moczem. U mieszkańców San Antonio de los Cobres wcześniej wykrywano mniej toksycznego związku pośredniego i więcej formy, którą organizm łatwiej usuwa.

Autorzy badania z 2015 roku, opublikowanego w Molecular Biology and Evolution, przypuszczali, że długotrwałe narażenie na arsen mogło sprzyjać doborowi naturalnemu wariantów zmniejszających podatność na jego toksyczne działanie. Oddzielne badanie z 2025 roku z udziałem ponad 6500 dorosłych osób w Bangladeszu również wykryło dwa klastry genetyczne — FMO i GSTO — które wraz z AS3MT wpływają na efektywność metabolizmu arsenu.

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