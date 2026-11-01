В Пакистане подтвердили восьмой с начала 2026 года случай полиомиелита. Заболела 13-месячная девочка из совета Джанбаз-Б в техсиле Бара округа Хайбер провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает Dawn со ссылкой на Пакистанскую программу ликвидации полиомиелита.

Шестой случай в провинции

Это второй зарегистрированный в этом году случай в округе Хайбер и шестой в провинции Хайбер-Пахтунхва. Национальный центр чрезвычайных операций по ликвидации полиомиелита подтвердил информацию 1 ноября.

В программе ликвидации полиомиелита призвали родителей вакцинировать всех детей младше пяти лет во время следующей субнациональной кампании, запланированной на 2–8 ноября, а также в последующих раундах вакцинации. Полиомиелит — заразное заболевание, не имеющее лечения и способное вызвать пожизненный паралич, однако его можно предотвратить вакцинацией.

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Вирус выявляют в окружающей среде

Хотя общая передача дикого полиовируса в этом году снизилась, в кластере Пешавар, в который входят округа Хайбер и Пешавар, фиксировали положительные результаты исследований проб окружающей среды. Это свидетельствует о циркуляции вируса и риске для детей.

Пакистанская инициатива по ликвидации полиомиелита начала расследование этого случая и готовит меры по предотвращению дальнейшей передачи вируса, в том числе целевую вакцинацию и усиление плановой иммунизации. С начала года в стране провели четыре масштабные кампании, во время которых более 45 млн детей неоднократно получили прививки. В сентябре субнациональная кампания охватила более 29,3 млн детей, а в ноябре планируют вакцинировать почти 24 млн детей в 97 округах Пакистана, включая Хайбер. Кампания будет проводиться одновременно в Пакистане и Афганистане при координации на границе.

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