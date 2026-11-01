W Pakistanie potwierdzono ósmy od początku 2026 roku przypadek polio. Zachorowała 13-miesięczna dziewczynka z rady Janbaz-B w tehsilu Bara w okręgu Chajber w prowincji Chajber Pasztunchwa, informuje Dawn, powołując się na Pakistański Program Eliminacji Polio.

Szósty przypadek w prowincji

To drugi zarejestrowany w tym roku przypadek w okręgu Chajber i szósty w prowincji Chajber Pasztunchwa. Krajowe Centrum Operacji Nadzwyczajnych ds. Eliminacji Polio potwierdziło tę informację 1 listopada.

Program eliminacji polio wezwał rodziców do zaszczepienia wszystkich dzieci w wieku poniżej pięciu lat podczas kolejnej kampanii subnarodowej, zaplanowanej na 2–8 listopada, a także w następnych rundach szczepień. Polio jest chorobą zakaźną, na którą nie ma lekarstwa i która może powodować dożywotni paraliż, jednak można jej zapobiec dzięki szczepieniom.

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Wirus wykrywany w środowisku

Chociaż ogólna transmisja dzikiego poliowirusa zmniejszyła się w tym roku, w klastrze Peszawar, obejmującym okręgi Chajber i Peszawar, odnotowano dodatnie wyniki badań próbek środowiskowych. Wskazuje to na krążenie wirusa i zagrożenie dla dzieci.

Pakistańska inicjatywa eliminacji polio rozpoczęła dochodzenie w sprawie tego przypadku i przygotowuje działania mające zapobiec dalszej transmisji wirusa, w tym ukierunkowane szczepienia oraz wzmocnienie rutynowej immunizacji. Od początku roku w kraju przeprowadzono cztery kampanie na dużą skalę, podczas których ponad 45 mln dzieci wielokrotnie otrzymało szczepienia. We wrześniu kampania subnarodowa objęła ponad 29,3 mln dzieci, a w listopadzie planowane jest zaszczepienie prawie 24 mln dzieci w 97 okręgach Pakistanu, w tym w Chajberze. Kampania będzie prowadzona jednocześnie w Pakistanie i Afganistanie przy koordynacji na granicy.

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